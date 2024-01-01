В марте выбираем президента, осенью — заксобрание

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года, впервые в ходе главной кампании страны будут применяться дистанционное электронное, трехдневное голосование. Но эта кампания будет не единственной — в сентябре в 19 субъектах страны пройдут выборы высших должностных лиц, в том числе в Севастополе.

В материале ТАСС — о выборах 2024 года.

Главное политическое событие последних шести лет в России — выборы главы государства — пройдет с 15 по 17 марта. Решение о назначении выборов на 17 марта 2024 года было принято Советом Федерации 7 декабря.

Кто участвует

Действующий президент РФ Владимир Путин вновь идет на выборы как самовыдвиженец. Об участии в кампании он объявил 8 декабря в Кремле во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества. Через неделю группа избирателей в количестве более 750 человек в концертном зале «Зарядье» поддержала самовыдвижение Путина. 17 декабря в Москве его поддержал съезд крупнейшей российской политической партии «Единая Россия», позже — «Справедливой России — За правду».

ЦИК 20 декабря зарегистрировала группу избирателей и разрешила начать сбор 300 тысяч подписей, положенных для регистрации кандидатов-самовыдвиженцев. Сдать их в ЦИК В.Путин должен до 18.00 31 января.

От ЛДПР в президентской гонке будет участвовать лидер партии Леонид Слуцкий, кандидатуру которого поддержал съезд либерал-демократов в Москве 19 декабря. Слуцкий является третьим в истории партии кандидатом от ЛДПР на выборах президента, ранее партию представляли ее основатель Владимир Жириновский (1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годы) и Олег Малышкин (2004).

КПРФ на выборах во второй раз представит депутат Госдумы всех созывов Николай Харитонов, ранее он участвовал в выборах президента в 2004 году, заняв второе место и набрав 13,69% голосов избирателей. Помимо него на выборы главы государства от коммунистов выдвигались лидер партии Геннадий Зюганов (в 1996 году, где вышел во второй тур, в 2000, 2008 и 2012 годах) и Павел Грудинин (2018).

Кандидатом в президенты от «Новых людей» стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, его партия впервые выдвинула кандидата на главный пост страны. Помимо них подписи в свою поддержку уже собирают кандидат от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин, Сергей Бабурин — от партии «Российский общенародный союз», бьюти-блогер Рада Русских, эко-блогер Анатолий Баташев (оба — самовыдвиженцы), Ирина Свиридова — от Демократической партии России, Андрей Богданов — от Российской партии свободы и справедливости.

Решение о регистрации всех кандидатов Центризбирком примет не позднее 10 февраля.

Особенности голосования

Голосование на выборах президента РФ впервые будет многодневным, данное решение было принято Центризбиркомом 8 декабря — на следующий день после назначения Советом Федерации выборов. По словам Памфиловой, голосование на выборах в течение трех дней становится традиционным для России. Сейф-пакеты, в которых будут храниться заполненные бюллетени в ходе трехдневного голосования на выборах президента РФ, будут иметь дополнительную степень защиты.

Также, согласно решению ЦИК, на выборах президента РФ будет применено придомовое голосование, оно будет проходить в четырех новых регионах, Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе, такое решение было принято в связи с непростой ситуацией в этих субъектах из-за близости к зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине.

Помимо этого, для групп избирателей, проживающих в населенных пунктах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, будут организованы передвижные пункты голосования (ППГ). Такие ППГ должны быть оборудованы переносной контактной ширмой, складными столом и стульями для членов комиссии, избирателей, наблюдателей. Также ППГ будут оборудованы в том числе и в специализированных автобусах.

На мартовских выборах президента впервые будет применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ), проголосовать онлайн смогут жители 29 регионов, в том числе Севастополя. Всего ДЭГ охватит около 38 млн избирателей. Также ЦИК определил особенности голосования в новых регионах, одной из них стало то, что региональные комиссии сами определят перечень документов, по которым местные жители смогут проголосовать на выборах президента вместо паспорта, в этот перечень может войти и паспорт Украины.

Региональные выборы

Единый день голосования должен пройти в начале сентября. В рамках выборной кампании запланированы выборы 19 глав субъектов (16 прямых и 3 через голосование в парламенте), довыборы депутатов в Госдуму, и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.

Прямые выборы глав регионов продут в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях, а также в Забайкальском, Ставропольском краях, Алтае, Башкирии, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Непрямые — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму.

Депутатов заксобраний изберут на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Крыму, Татарстане, Тыве, в Республике Марий Эл, Брянской, Волгоградской, Тульской областях, Хабаровском крае, Москве и Севастополе.