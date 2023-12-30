Динопарк приведут в порядок до конца зимы

ГБУ «Парки и скверы» в средине декабря подписали контракт с московским ООО «Монтаж-строй» на благоустройство рыбацкого сквера «Динопарк» на ул.Павла Корчагина.

Согласно технического задания, подрядчик за 15,2 млн рублей до 1 марта 2024 года должен произвести демонтаж пришедшего в негодность и являющегося аварийным игрового и спортивного комплекса, расчистку и подготовку территории. После — обустроить дорожки, тротуары, бордюры, установить скамейки, просто качели и перголы-качели, три типа игровых комплексов, информационный щит и озеленить территорию.

Остаток большого парка в Камышовой бухте, превращенный к началу века в небольшой сквер, спасли от застройки и реконструировали в 2018 году. К его открытию энтузиасты-общественники отреставрировали одного динозавра, сохранившегося со времен СССР, рядом установили еще двух. Но за четыре года оборудование Динопарка не без помощи вандалов пришло в негодность: автополив так и не заработал, качели сломались, детский городок и скейтпарк развалились, туалеты были разбиты. В 2022 году губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что сквер отремонтируют.

Ровно через год на неудовлетворительное состояние этого общественного пространства обратила внимание и прокуратура Севастополя. В ходе проверки требований законодательства по содержанию и благоустройству Динопарка было выявлено много нарушений. Отдельной строкой было указано, что фигуры динозавров также нуждаются в ремонте. Тогда руководителю департамента городского хозяйства было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

И вот контракт на ремонт подписан, но упоминаний о реставрации скульптур динозавров в документах, опубликованных на официальном сайте госзакупок, «Севастопольская газета» не обнаружила.