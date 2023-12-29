Строители завершают работы на Таврической набережной

Исполнитель госконтракта по строительству яхтенной марины в Балаклаве ПАО «Мостотрест» завершает бетонирование причалов на западном берегу бухты и снос «дома Пляса».

Работы на Таврической набережной ведутся и с берега, и с воды. Завершено устройство фундамента моста над выходом из штольни. На причалах, расположенных от входа в Балаклавский подземный музейный комплекс до «Склада коньячного завода Шитта», работы практически завершены. Полностью готовы 248 и 249 причалы, а на 247 — осталось забетонировать лишь 40 метров верхнего строения.

Здание административно-бытового корпуса готово на 80%, там продолжаются разводка внутренних сетей, кровельные и отделочные работы. Здание завершат в марте 2024 года, в нем разместят туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственную инспекцию по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.

Демонтаж «дома Пляса»

Работы по сносу недостроя — «дома Пляса» идут параллельно с реконструкцией Таврической набережной. Их выполняют промышленные альпинисты. В центральном, самом высоком здании демонтированы все внутренние перегородки и 70% фасадной обшивки. Наполовину демонтирован корпус справа от основного. На левом — сняли все фасады и разобрали внутренние перегородки. Следующий этап — демонтаж основного здания, затем — недостроенного паркинга.

Строители не могут здесь использовать тяжелую технику, так как объекты на набережной расположены близко друг к другу, зато применяют специальные роботизированные перфораторы, которыми управляют на расстоянии. Такой метод безопаснее для человека. Работа ювелирная и технически очень сложная, особо отметил в пресс-службе ПАО «Мостотрест».

Особое внимание уделено «Даче инженера Завадского «Фата Моргана» — объекту культурного наследия. Ее укрыли специальной защитной сеткой, чтобы не повредить.

На сегодняшний день в рамках проекта по созданию яхтенной марины трудится 99 севастопольцев и крымчан.

Работы на набережной Назукина строители «Мостотреста» планируют начать весной 2024 года с реставрации объекта культурного наследия «Водолечебница Гинали».