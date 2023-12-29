На выставке «Россия» устроили лавандовую ёлку

Первую в России лавандовую елку представили посетителям международной выставки-форума «Россия» на стенде республики Крым в рамках «Крымской елки благодарности».

«Гостей «Елки благодарности» ожидало множество сюрпризов — от знакомства с крымской Снегурочкой, наряженной в дизайнерское платье, сотканное из целебных трав полуострова, до презентации самобытной лавандовой елки», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы выставки.

Елка сделана из 15 тысяч пучков лаванды, собранной в Симферопольском районе, и претендует на Книгу рекордов России.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.