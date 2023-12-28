Прием документов от самовыдвиженцев в президенты завершен

Центризбирком России 27 декабря завершил прием документов о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев на выборах президента РФ. Прием документов кандидатов, выдвинутых партиями, продолжается.

«Сегодня в 18.00 завершается срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии 27 декабря.

Регистрация группы избирателей не означает регистрацию самого кандидата — для этого ему до конца января нужно собрать 300 тысяч подписей.

На сегодняшний день в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента России. Документы представили восемь кандидатов от политических партий и шесть самовыдвиженцев. Остальные заявившиеся претенденты либо не смогли провести собрание избирателей, либо пропустили сроки представления документов.

ЦИК России уже зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки кандидата Владимира Путина и ее уполномоченных представителей. Группе поддержки кандидата Екатерины Дунцовой в регистрации было отказано из-за многочисленных ошибок в заявлениях членов групп. Верховный суд Российской Федерации 27 декабря подтвердил законность этого решения.

Теперь у Центризбиркома будет пять дней, чтобы изучить документы еще четырех инициативных групп самовыдвиженцев, зарегистрировать их, либо отказать в регистрации. В случае положительного решения кандидаты-самовыдвиженцы смогут начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

В то же время ЦИК до 18.00 1 января 2024 года продолжает прием документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями.

Решение о регистрации всех кандидатов Центризбирком примет не позднее 10 февраля. Выборы Президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет продолжаться три дня — 15, 16 и 17 марта.

Справка

На 28 декабря документы в ЦИК представили:

— восемь кандидатов от политических партий — Сергей Бабурин (РОС), Андрей Богданов (РПСС), Владислав Даванков (НОВЫЕ ЛЮДИ), Владимир Михайлов (партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ), Борис Надеждин (ГРАНИ), Ирина Свиридова (ДПР), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ);

— шесть кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, — Анатолий Баташев, Екатерина Дунцова, Иван Отраковский, Владимир Путин, Рада Русских, Александра Тищенко.