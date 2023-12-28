Подвели итоги Года педагога

В России появится День наставника и ежегодный конкурс «Наставник года», заработная плата учителей будет расти, а бумажной работы станет меньше.

Повышению роли и престижа педагога и наставника было посвящено заседание Государственного Совета 27 декабря под председательством Президента Владимира Путина.

— У народа России — колоссальный потенциал. И нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве, а от совместных достижений наставников и их учеников в конечном счёте зависит и судьба нашей Родины, — заявил в своем выступлении на заседании В.Путин.

О наиболее важных результатах Года педагога президенту докладывал руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что благодаря поручениям главы государства и эффективной работе Минпросвещения РФ в стране в последние годы созданы основы суверенной системы российского образования, учительский труд перестал быть «образовательной услугой», возвращена воспитательная роль школы, вернулось трудовое воспитание и уроки профориентации.

Главным флагманом развития образовательной сферы страны стала президентская программа капремонта школ.

— Благодаря ей мы получаем новые современные образовательные пространства, а благодаря тому, что в программу вошла и закупка оборудования, получается эффект полного обновления всей материально-технической базы. После ремонтов в школы возвращаются учителя и дети, — акцентировал внимание М.Развожаев.

Он также рассказал о создании единого учебника истории, разработке единых программ и учебников по другим школьным предметам, а также появлении в школах «Разговоров о важном». Было упомянуто о внедрении 470 видов мер социальной поддержки, из которых свыше 100 мер поощрения и стимулирования педагогов, реализованы в Год педагога и наставника впервые и главной задаче — повышении зарплат работников образования.

В докладе была поднята и проблема высокой бюрократической загруженности учителей.

— Безусловно, есть и проблемы. Я, как и все мои коллеги-губернаторы, регулярно встречаюсь с учителями и директорами школ и знаю, что острым для них остается вопрос высокой «бумажной» нагрузки, — сказал глава Севастополя.

Проблема уже решается Министерством: определен исчерпывающий перечень документов, которые нужно заполнять учителям, но остается еще большое количество документов, которые не регулируются законом об образовании, которые все равно направляются в школу.

Также была высказана идея учредить в России День наставника и предложение, которое поможет повысить авторитет профессии преподавателя: о проведении ежегодного конкурса «Наставник года».

Формируется суверенная система образования

В свою очередь Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал предложение М.Развожаева о необходимости разработки и утверждения концепции развития института наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года. Он также отметил необходимость для России суверенитета в политике, безопасности, экономике, культуре.

— В этой связи одной из наших главных задач в текущем году было завершение нормативной работы по оформлению суверенной системы образования, по её защите от любого внешнего вмешательства. Все соответствующие ключевые изменения в федеральное законодательство внесены, — подчеркнул министр.

По его словам, были извлечены уроки из попыток проникновения и влияния «всяких фондов типа Сороса». В настоящее время недопустима реализация неапробированных разработок, присутствие в образовательных организациях любых посторонних лиц, иноагентов и структур, деятельность которых сомнительна, а проекты имеют деструктивную, в том числе антироссийскую направленность. Сегодня школах используются только государственные информационные системы с проверенным содержанием.

Важнейшим результатом работы в сфере образования С.Кравцов, назвал доступность дошкольного образования, которая составила 99,4 процента, он также отметил, что в школах полностью ликвидирована третья смена, открыто рекордное количество новых школ — 1179, отремонтировано более трех с половиной тысяч школ.

В этом году Россия вошла в десятку стран по качеству общего образования. В подтверждение тому министр привел стабильные успехи наших школьников на международных олимпиадах по математике, физике, информатике, астрономии.