Нелегалы торговали новогодними ёлками

Севастопольская полиция провела профилактические рейды по точкам, где торгуют хвойными деревьями. Оказалось, что некоторые предприниматели продают новогодние ёлки и сосны незаконно.

«В ходе рейда составлено два протокола об административных правонарушениях за незаконное осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Материалы об административных правонарушениях передадут в мировой суд. Нелегальным торговцам грозит штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей.

В полиции отметили, что несанкционированная торговля новогодними ёлками вблизи проезжей части дороги препятствует движению транспорта, создает угрозу травматизма и, зачастую, влечет складирование мусора, который оставляют после себя продавцы-нелегалы.

Сотрудники полиции намерены продолжить проведение профилактических рейдов.