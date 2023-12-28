Наградили детей за проявленное мужество

В Управлении МВД России по Севастополю наградили детей, которые совершили мужественные поступки. Сабина спасла подругу от насильника, а Юра и Валера помогли задержать преступников.

Каждый год в севастопольской полиции проходит торжественное мероприятие по награждению детей, проявивших мужество. В среду, 27 декабря, памятные медали «За проявленное мужество» и новогодние подарки вручили севастопольцам Сабине Умеровой и Юре Науменко и Валере Морозу из Ялты.

В апреле 11-летний Ю.Науменко стал свидетелем жестокой драки в парка села Хмельницкое. Один мужчина избил другого и скрылся на своем автомобиле. Мальчик успел записать номер машины и сообщил об инциденте в полицию. Злоумышленник был оперативно задержан.

В мае 13-летняя С.Умерова спасла свою подругу Анастасию от насильника в парке села Терновка и сообщила о происшествии в полицию. Был задержан 41-летний мужчина, в настоящее время материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.

В июне в ялтинскую квартиру, где находился девятилетний Валера Мороз, проник грабитель. Мальчик не испугался и попытался выгнать преступника. Злоумышленник ударил ребенка. Превозмогая боль и несмотря на многократное превосходство грабителя в силе, Валера продолжил попытки его задержать. Детские крики о помощи услышал сосед. Он отобрал у убегающего налетчика похищенное имущество и вызвал полицию.

«Не первый год в зале Почета Управления проходит это важное мероприятие и мы награждаем детей, проявивших мужество при содействии сотрудникам органов внутренних дел в раскрытии преступлений. Это хорошая традиция, и мы ее обязательно продолжим», — сказал начальник УМВД России по Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов.