Мошенники на проводе! Как не стать жертвой киберпреступников: советы от ПСБ

Киберпреступники не дают россиянам жить спокойно и вводят в оборот все новые мошеннические схемы. Речь идет о сотнях тысяч преступлений, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Только часть из них фиксируется правоохранительными органами.

Практическими советами о том, как вычислить телефонного мошенника и какую информацию нельзя сообщать незнакомому собеседнику, поделились в департаменте информационной безопасности ПСБ.

Не переводите деньги

Мошенники активно эксплуатируют базовые чувства людей. Жалость, страх и стремление к легкому обогащению дают простые рычаги воздействия. Если вы получили смс с информацией о крупном выигрыше и предложением перейти по ссылке, если вам предлагают получить социальные выплаты или денежный перевод, обратите внимание на адресата. Мошенники могут написать от лица близких родственников, причем, не факт, что у вас такие родственники вообще есть — мошенники делают массовые рассылки, стремясь попасть в большее количество людей.

Возьмите за правило: расставаться с деньгами нужно только тогда, когда вы получили информацию о такой необходимости через несколько каналов.

Не перезванивайте

Ежедневно в России киберпреступниками совершается более 100 тысяч звонков. Порядка 70-80% из них делается не из обычной нумерации, а при помощи мессенджеров. Если вы пропустили звонок с неизвестного номера и тем более если это, например, звонок через WhatsApp, не стоит перезванивать.

Также часто можно заметить вызов на телефон, который мгновенно прерывается. Естественное желание — перезвонить, чтобы выяснить, кто звонил. Однако таким звонком вы ставите себя в уязвимое положение: вы не знаете мотив человека на другом конце провода. Это может быть безобидный собеседник, который ошибся номером, или аферист, оформивший на себя платный номер и получающий часть стоимости от входящих звонков.

Ошибка перевода: свяжитесь с банком

Одна из самых популярных рабочих мошеннических схем — якобы ошибочный перевод денежных средств на карту или номер телефона. Если вам приходит смс о зачислении средств, а вы не имеете к этому отношения, не стоит радоваться случайному подарку. Скорее всего, вы имеете дело с профессиональными мошенниками, которые не только вернут отправленные средства, но и рассчитывают получить их с вас, поскольку у человека, который отправил вам денежную сумму, есть возможность оспорить операцию.

В некоторых случаях, когда вы по доброте душевной, решите отправить обратно деньги, зачисленные якобы по ошибке, вы можете и не подозревать, что сами становитесь правонарушителем.

Проверяйте источники

Социальная инженерия — явление, связавшее в единый узел технологии и психологию. В арсенале злоумышленников есть десятки различных способов, которые позволяют найти ключик к случайному собеседнику. В основе всего – манипулирование информацией, которое вызывает эффект домино, и человек, стараясь вернуть ощущение стабильности, совершает какие-то импульсивные действия. Важно не впадать в крайности и всегда тщательно работать с информацией, тем более поступившей от источника, доверять которому у вас нет ровным счетом никаких оснований. Тем более, что сегодня найти официальные источники информации достаточно просто.

Сценариев мошеннических действий много — при малейшем сомнении в личности звонящего прервите разговор и перепроверьте озвученную им информацию в официальных источниках, а в случае сомнений при звонке якобы от представителя банка — прервите разговор и звоните в ваш банк для уточнения информации.