Я cмогу помочь!

Нет ничего ценней, чем жизнь человека. Оказаться в экстренной ситуации без помощи страшно, особенно если не умеешь позаботиться о своем здоровье и можешь допустить чью-то смерть. При этом освоить способы спасения в экстренных случаях и оказания первой доврачебной помощи может практически любой человек.

С октября по декабрь 2023 г. на базе ГБОУПО «Севастопольский архитектурно-строительный техникум» при поддержке Фонда президентских грантов АНО «Мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям по городу Севастополю и Республике Крым» реализовывало социальнозначимый проект «Я СМОГУ ПОМОЧЬ!»

Более 20 студентов техникума под руководством тренеров — врачей ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», станции скорой медицинской помощи №3 в г. Севастополе, прошли обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим по 8 неотложным состояниям: отсутствие сознания; остановка дыхания и кровообращения; наружные кровотечения; инородные тела верхних дыхательных путей; травмы различных областей тела; ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; отравления с применением современных манекенов-тренажеров, программа обучения составила 18 теоретических и 32 практических часа, по итогам обучения студенты сдали зачет и получили сертификаты.

Большинство случаев, когда требуется оказание экстренной помощи, возникает, как правило, вне лечебных учреждений. Поэтому фактор времени начала помощи является ключевым. В реальной ситуации помочь пострадавшему до прибытия скорой помощи или спасателей сможет только человек, оказавшийся рядом, и лишь в том случае, если он обучен и владеет практическими приемами первой помощи. В планах организатора проекта — проведение обучающих курсов различной продолжительности в любых учебных организациях города Севастополя по их запросу.

Дмитрий ТЕРЕХИН, директор АНО «Мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям по городу Севастополю и Республике Крым», тел.+7(918) 484-17-58