В Инкермане сменился глава

Исполняющим обязанности Инкерманской администрации стал Вадим Путинцев. Информация о его назначение размещена на сайте муниципального округа.

Ранее В.Путинцев занимал должность заместителя председателя Совета Инкерманского муниципального округа.

Прежний глава Инкермана Родион Демченко Балаклавским районным судом 7 декабря был снят с должности в связи с утратой доверия. Поводом для снятия стала коррупционная история с бесплатной арендой автомобиля у собственной жены. При этом автомобильная страховка несколько лет оплачивалась из бюджета муниципального округа.

На сайте Инкерманского МО говорится, что 38-летний уроженец города Нижневартовск Тюменской области В.Путинцев имеет высшее физкультурное образование. Трудовую деятельность начал в 2002 году в Нижневартовске в сфере физической культуры и спорта. В Севастополе он с 2016 года. Сначала был координатором Всероссийского проекта «Детский спорт», потом — Всероссийского проекта «Народный контроль».

В.Путинцев член партии «Единая Россия», женат, у него трое детей.