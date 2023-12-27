Проезд в крымских электричках подорожает

В связи с регулированием транспортных тарифов ООО «Южная пригородная пассажирская компания» повысит стоимость проезда в своих поездах с 1 января 2024 года.

Тариф на маршрутах, которые курсируют по Республике Крым, повысится до 2,00 рублей за километр. Так, проезд от станции «Севастополь» до Симферополя будет стоить 156 рублей (было 139 рублей), а от Севастополя до Евпатории — 314 рублей вместо 270-ти.

Для электричек, курсирующих на материк, тариф составит 4,70 руб./км. От станции «Керчь-Южная» до Анапы проезд будет стоить 530,00 рублей вместо 488,60 рублей, сообщили в пресс-службе ЮППК.