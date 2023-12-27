«Орлы» не могли защитить Крымский мост от беспилотников

Офицеру, обвиняемому в поставках неэффективных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотных летательных аппаратов, просят 7 лет колонии.

Гособвинение запросило 7 лет колонии для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.

Как уточнили ТАСС во Втором Западном окружном военном суде, где начались прения сторон по делу, прокурор также просит лишить офицера звания и госнаград.

«В ходе прений сторон гособвинение запросило для Волкова наказание в виде 7 лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить подсудимого звания полковника и государственных наград», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Кроме того, гособвинение попросило суд запретить C.Волкову после отбытия наказания 3 года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Полковник Росгвардии виновным себя не считает и настаивает, что действовал «согласно установленному порядку и законодательству».

15 января 2024 года в суде планируется выступление защиты обвиняемого, а затем офицер выступит с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Как сообщал ранее ТАСС его адвокат Владимир Андрусенко, С.Волкову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Полковник обвиняется по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Санкция вменяемой С.Волкову статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сказано в обвинительном заключении и материалах дела, по результатам аукциона Росгвардия и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» заключили госконтракт на 395,5 млн рублей на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с БПЛА, которые могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Как полагает гособвинитель, С.Волков доподлинно знал, что ТТХ этой техники не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами, в частности не могли подавлять их радиосигналы.

По словам В.Андрусенко, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции данного типа. С.Волков утверждает, что комплексы предназначались не для защиты моста, а для защиты подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации. Тем не менее С.Волков обеспечил условия для принятия на вооружение этого оборудования, так как в противном случае он не успевал обеспечить в срок освоение выделенных бюджетных средств, что могло негативно сказаться на его карьере.