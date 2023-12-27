Охранника детского сада будут судить за педофилию

Летом текущего года 54-летний охранник детского сада приглашал шестилетних и семилетних девочек поиграть в видеоигры, а взамен убеждал их сделать интимные фотографии. О подобном «развлечении» одна из пострадавших рассказала своей матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

В Следкоме сразу начали проводить проверку и выяснили, что охранник подобным образом фотографировал еще двух девочек. Мужчину заключили под стражу. В ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении всех несовершеннолетних приняты меры реабилитационного характера.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения. Затем дело передадут в суд.