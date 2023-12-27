На Северную добавили катеров, а на Радиогорку — бесплатный автобус

На Радиогорку, оставшуюся без катерного причала, с пл.Захарова запустят бесплатный автобус. Также на линию «Артбухта – Северная» в часы пик добавят катеров.

«Для обеспечения транспортной доступности жителей Северной стороны и уменьшения времени ожидания морского транспорта с 25 декабря будет скорректировано движение катеров, предусматривающее дополнительные рейсы в часы пик на линии «Северная – Артбухта», — сообщили в департаменте транспорта.

С пятницы, 29 декабря, запустят дополнительный бесплатный маршрут «пл.Захарова — Радиогорка (ул.Громова)». Интервал движения — каждые 15 минут с 7.00 до 21.00 в будние дни.

Также по просьбе жителей Северной стороны будет увеличено число остановок компенсационного маршрута с пл.Захарова на пл.Нахимова, который запускают во время закрытия рейда в Севастопольской бухте.

«По компенсационному маршруту: видел сообщения с просьбой добавить остановки по ходу движения. На рейдовом маршруте будет четыре промежуточные остановки: поворот на Голландию (для студентов), Инкерман, автовокзал (или 5-й км, в зависимости от схемы движения с учетом пробок по городу) и площадь Суворова», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Такой вот компенсационный маршрут

Ранее департамент транспорта объяснял, что на компенсационном маршруте пл.Захарова – пл.Нахимова промежуточные остановки просто не предусмотрены условиями государственного контракта.

У маршрута №150 нет установленного расписания: отправление автобусов осуществляется по заполняемости. Если рейд закрыт, первый автобус выходит на маршрут в 5.30. Последний — отправляется с пл.Захарова не позже 23.45.

В часы пик на 150-м работает около 40 автобусов. Машины для этого компенсационного маршрута на Северную сторону приходится снимать с регулярных муниципальных маршрутов, поэтому количество рейсов до бесконечности увеличить невозможно.

Затонувший причал пока невозможно поднять

По словам губернатора, в процессе обследования утонувшего в мега-шторм 26 ноября плавпричала на Радиогорке обнаружены три пробоины. Ширина одной из них два метра! Герметичность корпуса серьезно нарушена. При этом глубина залегания причала не позволяет подвести к нему судоподъемные понтоны для перемещения в безопасное место для восстановления судоходства. Сейчас специалисты прорабатывают альтернативные варианты судоподъемных работ в рамках проектно-изыскательских работ по реконструкции плавсредства.

Глава города напомнил, что Севастополь продолжает жить в «желтом» режиме террористической опасности. Поэтому только сейчас получено разрешение на обследование причала, который находится рядом с Михайловской батареей. Водолазы уже приступили к обследованию, и по итогам их работы станет понятно, можно ли причал реанимировать.