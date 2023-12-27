МРЭО будет работать 3, 4 и 5 января

В период праздничных выходных дней прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов будет осуществляться по следующему графику:

— 30 декабря — с 8.00 до 15.30 часов;

— 3, 4 и 5 января — с 8.00 до 17.00 часов;

— 31 декабря, 1, 2, 6, 7, 8 января — выходные дни.

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю напоминает, что подать заявление на получение государственных услуг можно при помощи портала Госуслуг или при помощи системы управления электронной очередью непосредственно в подразделении на ул.Паршина, 29.