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Комиссию по подготовке генплана хотят улучшить

Хрулёва Инга

Департамент архитектуры собирается изменить состав комиссии по подготовке документов нового генерального плана Севастополя для получения положительного результата при его рассмотрении.

Для этого в распоряжение правительства города «О подготовке проекта генерального плана города Севастополя» внесут несколько изменений.

В состав комиссии предлагается ввести четырех новых участников. Это начальник управления туризма города Севастополя Лариса Остапенко, а также председатели постоянных комитетов заксобрания: по городскому хозяйству — Вячеслав Камзолов, по здравоохранению и социальной политике — Татьяна Щербакова, по образованию, науке, культуре и спорту — Елена Глотова.

В пояснительной записке к подготовленному документу указано, что изменения вводятся для обеспечения правового регулирования общественных, экономических или социальных отношений и улучшения работы комиссии.

Также проектом распоряжения уточняются задачи комиссии, а к фразе про «публичные слушания» добавляется формулировка «или общественные обсуждения». Такая добавка может означать, что новый генплан Севастополя собираются обсуждать только в интернете, а не как в 2017 году — на очных собраниях во всех районах города.

Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году. Новый документ начали готовить с 2015 года. Первые публичные слушания концепции нового генерального плана города состоялись в мае 2017 года. Тогда жители активно раскритиковали проект. Документ с 2018 года дорабатывают и переделывают, а новые общественные слушания по нему всё время передвигаются.