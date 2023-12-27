Драконы вокруг нас

Чего только на найдешь в Севастополе, стоит только задать тему. Например, о символе наступающего Нового года — драконе. Казалось бы, где можно найти драконов в Севастополе? Оказалось, что такие места есть.

Начнем с Драконьего мостика на Приморском бульваре. Вопрос, бывали ли вы там, задавать нет смысла, но знаете, почему он драконий?

Да, мостик считается одной из самых романтических достопримечательностей города не случайно, еще одно его называние — «мост влюбленных». Но это уже производное, сам же мостик — напоминание об исторических событиях первой обороны Севастополя 1854-1855 годов. Он и построен к 50-летию обороны города, в 1905 году. Архитектуру мостика разработал известный в те годы русский архитектор Александр Вейзен, он в течение 17 лет был городским архитектором Севастополя.

Мостик получил название драконий из-за изображения на его фасаде геральдического барельефа, который символизировал силу и неразрушимость Севастополя перед лицом врага.

В центре изображения — старый герб города, включающий червленый щит и серебряный грифон. По краям от герба — два могучих дракона, символизирующие темные силы. Такое изображение характеризует архитектурный почерк русского модерна начала 20 века.

Кстати, менее известное название мостика — гербовый, как раз в честь изображения старого герба Севастополя.

В годы Великой Отечественной войны памятник серьезно пострадал и до 1958 года оставался в полуразрушенном состоянии. А проведенная реставрация вызвала нарекания горожан из-за допущенных неточностей. Последующая реставрация барельефа случилась только в 2008 году, тогда мостик постарались воссоздать в изначальном виде.

Скала Дракон

Место нахождения этой скалы — мыс Фиолент, где сочетание моря и скал поневоле наводит на романтическое восприятие природы и художественные ассоциации. Есть на Фиоленте грот Дианы, скала Парус, скалы Орест и Пилад — герои античного мифа.

Еще одна скала внешне напоминает Дракона, что является результатом водной и ветровой эрозии.

К сожалению, процесс эрозии не остановить, потому очевидно, что эта природная скульптура не вечна. Однако пока скала Дракон — неотъемлемая часть очарования Фиолента.

Эксклюзива добавляет еще один момент — из-за особенностей расположения скалы никакие экскурсии сюда не водят, но без знающего проводника обойтись тоже не удастся. При том, что в поисках Дракона придется также потрудиться.

Каждая такая живописная скала обычно обрастает множеством легенд, для Фиолентовского такую пока не придумали.

Правда, некоторые уверяют, что берег напротив дракона выглядит обгоревшим, мол, дракон плавил и жег все вокруг, пока сам не застыл. Домыслы — домыслами, но берег напротив скалы и впрямь выглядит необычно.

Чтобы найти скалу Дракон, нужно от остановки «Каравелла» двигаться к мысу Виноградный. На автомобиле из-за особенностей местного заборостроения доехать до места, с которого видно скалу, не удастся.

Гора Дракон

Гора Дракон — самая известная крымская достопримечательность, связанная с этими фантастическими животными. Гора пересекает трассу Севастополь – Ялта в районе Мелласа. В подножье, читай, в подбрюшье дракона проложен 200-метровый тоннель. Сама гора, хоть и невысока, протянулась почти до самого моря. Но самое завораживающее — венчающие этот горный хребет и напоминающие спину дракона скальные выступы.

Геологи объясняют происхождение горы Дракон вулканическими процессами, происходившими в среднеюрский период. Если напрячь фантазию, можно представить, что дракон добрался до моря и остановился там, замерев. Гору еще называют Ай-Юри и связывают со святым Георгием.

В отличие от фиолентовской скалы, о горе Дракон сложено много легенд, например, о девушке Элизе, которую спас от безжалостного чудовища храбрый юноша, или о том, как злобный монстр прилег отдохнуть у воды и вдруг окаменел.

Сама гора необычна своим составом. Она сложена из диорита и потому имеет темный зеленоватый оттенок. Именно на горе Дракон были обнаружены полудрагоценные камни: хризолит, авгит, топаз и оливин. Да что полудрагоценные, говорят, одна из экспедиций нашла там... крымские алмазы! Правда, они оказались слишком уж мелкими — меньше миллиметра.

Говорят, что, проезжая под горой Дракон, можно призвать удачу, надо лишь посигналить в тоннеле, задумав желание.