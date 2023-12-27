Драконы своими руками

Для всех мастериц и рукодельниц приближающийся Новый год — время постоянной суеты и творческой круговерти. Казалось, все можно было начать делать не спеша еще с лета, а опять получилось, что столько всего осталось на самый последний момент.

Вот и у Ирины Селищевой опять сложилась такая же ситуация — символы Нового года — дракончики — готовы пока не все.

Рукоделие — ее увлечение на всю жизнь, при том, что по жизни ей привелось быть медиком, строителем, психологом, что, впрочем никогда не исключало творчества. Она всегда что-то делала и продолжает делать руками, называя это своей отдушиной и наслаждением. Чем только не занималась: шила, вязала, вышивала, рисовала... Пока 10 лет назад не познакомилась со свойствами материала фоамирана, который пришелся ей очень по душе.

Волшебный ревелюр

Фоамиран еще называют пластичной замшей, вспененной резиной, ревелюром. Сначала новый материал был воспринят лишь в качестве материала для изготовления искусственных пионов, она просто мечтала сделать букет этих цветов, да так, чтобы от живых не отличить. Технику и методику изучила в интернете и... получилось!

После цветов были куклы, потом небольшие скульптуры, с переходом на серьезные работы. А всё потому, что фоамиран обладает уникальными свойствами — при нагревании ему можно придать какой угодно вид: от дерева до камня или металла и какую угодно форму: от цветочных лепестков до человеческих голов.

И.Селищева не скрывает: освоила технику работы фоамираном не сразу, а только обратившись к московской мастерице Татьяне Шмелёвой, с которой и теперь находится в творческом контакте: та и идеи подсказывает, и выкройку поможет создать. Ну а дальше все происходит благодаря умению собственных рук: интерьерные цветы, броши, заколки, игрушки.

— Скульптуры — это самое сложное, вернее, головы и лица. Сначала их нужно выпилить из пеноплекса, вышкурить, обтянуть фоамираном, тонировать, расписать специальными акриловыми красками или пастелью. Дальше к голове прирастают туловище, ноги, руки, волосы, после их надо еще и одеть, — рассказывает мастер.

В итоге получаются герои русских народных сказок, из которых И.Селищева со временем мечтает создать целую сказочную антологию.

Целая стая драконов

Создавать символы года рукодельница начала относительно недавно, накануне года Крысы. Потом были Бык, Тигр, Кролик... Теперь вот дело дошло до Драконов, которых И.Селищева делает совершенно разными, но неповторимыми. Признается, что дракон — ее самое любимое существо, а идей по их изготовлению оказалось так много, что воплотить их все в этот раз точно не получится.

Из всех вариантов выбрала горохового дракона-карандашницу, крадущегося дракона-броши красного и фиолетового цвета. Есть у нее дракон, который можно использовать в качестве украшения на новогоднюю бутылку шампанского, к еще одному, тоже зеленому, мастерица добавила восточную нотку в виде веточки сакуры. Навскидку, сегодня в готовом виде уже сделаны и красиво упакованы с десяток драконов, не считая целой серии маленьких дракончиков в яичной скорлупе.

Каждая из фигурок может стать элементом интерьера, креативным украшением, светильником, настольной лампой, брелоком, елочной игрушкой.

Добрые драконы

По мнению мастера, знак будущего, 2024 года — добрый. Он символизирует мудрость, стойкость, героизм, способен уберечь от плохой энергии и принести достаток в дом.

— Всё зависит от отношения к этому знаку и от его цвета. Как ни странно, самым безобидным драконом считается черный, а самым агрессивным — серебряный. Я такого, разумеется, делать не стану, — улыбнулась она.