Депутаты озаботились судьбой яхтенной школы в Казачьей бухте

Средства на проектирование и строительство парусной школы выделялись, но почему-то профильные ведомства не могут их освоить. Комитет Законодательного собрания по образованию, науке, культуре и спорту принял решение разобраться в этом.

Расширенное заседание комитета городского парламента по образованию состоялось 22 декабря. В нем приняли участие президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков, директор Спортивной школы олимпийского резерва №1 Олег Вечирко, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов, представитель управления по делам молодежи и спорта Иван Булах, представитель департамента по имущественным и земельным отношениям Наталья Самохвалова, сообщает пресс-служба заксобрания.

Основным вопросом повестки стало обращение председателя севастопольской региональной военно-патриотической общественной организации «Андреевский флаг», который просил содействия потребительскому кооперативу «Сервисный морской центр «Аврора» в оформлении землепользования участка в бухте Казачьей, а также поддержки проекта создания там многофункционального объекта с детской яхтенной школой, центром развития военно-прикладных видов спорта и школой дайвинга.

Благодаря этому обращению вскрылись некоторые ранее неизвестные обстоятельства.

Депутат Алексей Климов отметил, что комитет не может рассматривать вопрос поддержки инвестиционного проекта в связи с отсутствием соответствующих правоустанавливающих документов.

— Капстрой уже несколько лет не может освоить выделенные средства на проектирование парусной школы, а общественная организация, признанная социально ориентированной, платит, несмотря на установленный льготный налоговый режим, полную ставку. Таким образом, комитет принял решение активно включиться в решение этих проблем, — подчеркнул депутат.

Заместитель председателя комитета Артем Гордиенко обратил внимание присутствующих, что вопрос строительства государственной яхтенной школы затрагивался уже неоднократно.

— Депутатами будет запрошена информация, почему при наличии средств на проектирование до настоящего времени мероприятия не проведены. В новом году запланировано расширенное заседание комитета, на котором будут рассмотрены причины бездействия ответственных за это направление лиц и выработан алгоритм дальнейших шагов по решению этого вопроса, — пригрозил парламентарий.

Тренировочную базу для юных яхтсменов споршколы олимпийского резерва планировали начать строить на западном берегу Казачьей бухты еще 2021 году. Тогда между департаментом капстроительства и АО «Севастопольстройпроект» был заключен контракт на проектирование. На строительство базы Министерство спорта выделяло субсидию в размере 348,5 млн рублей, работы должны были начаться в 2022 году. Но что-то не сложилось и договор был расторгнут.

В марте 2023 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Казачьей бухте в первых числах апреля начнется строительство детской парусной школы. Но, как выяснилось на заседании комитета заксобрания, прогресса в этом вопросе достигнуто не было.