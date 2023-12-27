Будут судить лже-косметолога, которая изуродовала двух женщин

«Частный косметолог за плату в размере шести и семи тысяч рублей на дому при помощи аппарата плазменного тока, не имеющего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, провела подтяжку лица двум жительницам Черноморского района. Медицинская экспертиза подтвердила, что частный косметолог причинила женщинам тяжкий вред здоровью, выразившийся в обезображивании лица», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Косметолог» не имела вообще никаких документов: ни лицензии, ни медицинского диплома и даже каких-либо сертификатов. В интернет-магазине она купила аппарат и провела клиенткам блефаропластику — операцию по изменению формы век. Из-за чего на лице у женщин образовались неизгладимые раны и послеоперационные рубцы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Лже-косметолог обвиняется «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».