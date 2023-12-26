Водителей будут штрафовать и гаишники, и городские власти

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве властей Севастополя рассматривать дела о нарушении правил дорожного движения. Теперь выписывать штрафы за нарушение правил парковки может горхоз.

Согласно изменениям, внесенным в статью 23.79 административного кодекса, органы власти Севастополя получают возможность вместо полиции рассматривать дела о ПДД: в частности, нарушения требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств. Данная возможность должна быть предусмотрена соглашением между УМВД РФ, которое передаст часть своих полномочий, говорится в документе.

Законопроект подготовлен группой депутатов и сенаторов, в списке соавторов — член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. В пояснительной записке к документу, разработанном еще в 2022 году, сообщается, что в Москве и Санкт-Петербурге региональные власти уже имеют право выписывать штрафы за несоблюдение требований разметки и дорожных знаков.

По словам авторов законопроекта, ГИБДД Севастополя не всегда справляется с выписыванием штрафов из-за ограниченного количества экипажей дорожно-патрульной службы и большой нагрузки. Например, существует необходимость задержания и размещения на спецстоянку около ста автомобилей в месяц, а по факту задерживается от пяти до 14 машин.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 14 декабря 2023 года и одобрен Советом Федерации 22 декабря 2023 года.

Также до 31 декабря 2024 года будут продлены полномочия региональных властей в части составления протоколов об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.