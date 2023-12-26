Вакцины от ковида и коклюша есть, от кори — пока нет
Эпидемическая ситуация в Севастополе в преддверии Нового года стабильная, сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.
Отмечается прогнозируемый рост заболеваемости ОРВИ, что связано с погодными условиями, снижением температуры и проведением в преддверии Нового года массовых мероприятий. Однако с началом выходных и каникул ситуация должна измениться: люди неминуемо будут разобщаться, что приведет к некоторому снижению заболеваемости.
Некоторый рост отмечен и по новой коронавирусной инфекции, однако не на уровне вспышки.
От ковида — Конвасэл
Как сообщил С.Грыга, вакцинация по гриппу завершена 1 декабря, но вакцинироваться против ковида можно в любое время в прививочных кабинетах районных поликлиник. Это могут сделать все, кто не привился вообще или не пробустировался через год после последней вакцинации. По словам С.Грыги, на сегодня в городе есть случаи госпитализации по ковиду, но они составляют не больше 5% от общего числа заболевших.
При этом он уточнил, что назальной вакцины в настоящей момент в Севастополе нет, зато есть инъекционная однодозовая вакцина Конвасэл, которую достаточно сделать один раз в год.
Вакцины против кори нет и кори нет
По словам С.Грыги, в Севастополе пока не поступила вакцина против кори, ее ожидают в течение ближайших трех-четырех месяцев. Это позволит покрыть весь образовавшийся дефицит и привить детей, которые пока оказались не привиты.
— Ситуацию по кори в городе на сегодня благополучная, зафиксирован единственный случай заболевания взрослого человека, подтверждений других случаев нет, — заверил С.Грыга.
Против коклюша — Адасель
Характеризуя эпидемическую ситуацию в Севастополе в течение уходящего года, С.Грыга вспомнил, что с конца мая было зарегистрировано повышение заболеваемости по коклюшу. Для стабилизации ситуации правительством города было принято решение о закупке вакцины Адасель, которая содержит коклюшный компонент для ревакцинации старшего поколения. На сегодня уже закуплено 6 тысяч доз.
Сейчас Адасель есть во всех городских медучреждениях. Вакцинации от коклюша подлежат дети в возрасте шести, семи и 14 лет, которым также показана плановая вакцинация против дифтерии и столбняка. Прежде им бы сделали комплексную вакцину АДС-М, теперь ее заменили на Адасель с коклюшным компонентом.