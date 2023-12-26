В ПСБ подвели итоги года

Управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян в канун Нового года рассказал об успехах, достигнутых за первый полноценный календарный год работы ПСБ из тех полутора лет, что банк оказывает услуги в Крыму и в Севастополе.

Вкладывают, значит, доверяют

По большинству позиций отчетные показатели характеризуются кратным ростом: объем размещенных денежных средств в виде вкладов и накопительных счетов составил 4,3 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает показатели 2022 года. Кредитование физических лиц выросло также вдвое. Более 2,5 тысяч жителей стали потребителями кредитных продуктов банка, а общий объем выданных кредитов по ипотеке и в рамках потребительского кредитования превысил 2 млрд рублей. Еще одна окрыляющая цифра — каждый седьмой потребительский кредит в Севастополе теперь выдает именно ПСБ.

— Я лично расцениваю это, как доверие севастопольцев к нашему банку и бренду, — сказал А.Тананян. Он также отметил, что на сегодня ПСБ представлен в Севастополе тремя отделениями, что больше, чем в других городах полуострова.

Количество банкоматов за год увеличилось на 60%, включая недавно установленные в Каче и в Балаклаве, что заработают уже в первый месяц нового года. В текущем же году появились банкоматы в Инкермане и на площади Захарова с перспективой дальнейшего охвата отдаленных районов города.

Предметом гордости работников банка также является рост клиентской базы физических лиц, превысившей за год 30 тысяч человек — это 11,3% от экономически активного населения города. Треть из них получают зарплату на карты ПСБ.

О доверии бизнеса к банку говорят цифры. 8% от общего количества севастопольских субъектов малого и среднего предпринимательства — клиенты ПСБ. В ПСБ предпринимателям Крымского полуострова предлагают выгодные условия по расчетно-кассовому обслуживанию, факторингу, кредитованию, эквайрингу. Это позволяет бизнесу минимизировать издержки.

В текущем году ПСБ выдал кредиты на развитие бизнеса на сумму более 270 млн руб. Причем срок рассмотрения каждой такой заявки не превышает восемь рабочих часов.

Кстати, об эквайринге — в этой части в 2023 году в Севастопольском филиале ПСБ наблюдают десятикратный(!) рост. Еще один сенсационный показатель — количество операций через оборудование банка в этом году составило почти 1,3 млн операций против 23 тысяч — в прошлом.

Банк — это не только про деньги!

Так считает А.Тананян. По его мнению, банк не должен быть просто кредитной организацией, его потенциальная функция — рассказывать, помогать, поддерживать. Под знаком просветительства в 2023 году были поддержаны два масштабных мероприятия в музее Черноморского флота, а конкурс «Лучший предприниматель года» приурочили к 240-летию Севастополя. За тоже время удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество с целым рядом общественных организаций и бизнес-объединений. Не остались без внимания и дети, которых поздравляли с Днем знаний, посещали в больнице, приглашали на елку, проводили для них познавательные квесты по киберграмотности и финансовой безопасности.

К слову, среди заинтересованных в таком образовательном формате — всероссийская молодежная организация «Движение первых», с которым банк первым в стране подписал соглашение о сотрудничестве.

— Это одно из тех направлений, которое мы хотим развивать, потому что банк не должен быть просто банком, он должен нести в себе миссию, выходящую за рамки его основного вида деятельности! — комментирует управляющий.

Именно поэтому на итоговой встрече журналистам предложили свободную беседу о деятельности банка. В приоритете оказались вопросы об ипотечном кредитовании и оптимальных сроках, на которые стоит брать ипотечный кредит, об установленной на сегодня ключевой ставке по кредитам, о спросе на потребительское кредитование и условиях предоставления такового различным категориям населения. Представителей СМИ также интересовали вопросы кадровой политики и привлечения к работе в банке ИТ-специалистов.

По обе стороны банковского окна

В кадровой политике ПСБ делает ставку на желание у соискателя работать, «горящий взор» и любовь к клиенту.

Федеральный статус банка позволяет привлекать сотрудников и из других российских регионов. Что же касается ИТ-специалистов, то у ПСБ за полтора года установились крепкие связи с вузами и севастопольским ИТ-клубом «Гагарин». Из приятных бонусов — для айтишников ставка по ипотечному кредиту в ПСБ ниже установленной госпрограммой.

Кстати, об ипотеке

ПСБ в Севастополе за 2023 год выдал жилищные займы на 620 млн рублей со средним сроком кредита — 15-20 лет. Портрет ипотечного клиента в нашем городе — это человек в возрасте от 28 до 45 лет с ежемесячным доходом в 50-60 тысяч рублей.

При этом принцип ПСБ — предоставление кредита на максимально комфортных для клиента условиях. Они рассчитываются индивидуально под потребности и возможности каждого человека, — поясняет А.Тананян.

Ответил он и на непраздный вопрос о валюте, в которой в наше время стоит хранить деньги.

— Держите деньги в той валюте, в которой вы собираетесь их тратить, — рекомендует управляющий.

Советы управляющего на 2024 год

Главный совет А.Тананяна — понимать свои финансовые цели. Если они состоят в том, чтобы сохранить и приумножить, то стоит ориентироваться на сберегательные продукты.

— Сейчас настолько высокие ставки по депозитам, что они позволят сохранить ваши сбережения, нивелировать существующую инфляцию и заработать на этом. Максимальная ставка по депозитам предлагается на срок от трех до шести месяцев. От года и более — процент ниже, это связано с ожиданиями по изменению ключевой ставки. Депозиты сейчас — это прекрасный финансовый инструмент для сохранения и преумножения личного капитала, — отметил А.Тананян.