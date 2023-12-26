Севастополь назвали городом волонтеров

Департамент внутренней политики Севастополя 26 декабря наградил общественников и подвел итоги уходящего года.

— Севастопольские общественные организации провели огромную работу в 2023 году. В этом году на реализацию проектов было направлено порядка 44 млн рублей, эта сумма сложилась путем финансирования из местного бюджета. Благодаря поддержке губернатора мы сами поучаствовали в конкурсе Президентских грантов и получили софинансирование один к одному. Были реализованы самые разнообразные проекты. Прежде всего, они связаны с поддержкой семей участников СВО, очень много детских, молодежных и экологических проектов, — подытожил год директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

По его словам, в городе сложилось крупное профессиональное сообщество СОНКО, которые «предлагают людям образ жизни о взаимопомощи и защите». На мероприятие и награждение были приглашены СОНКО: «Севастопольские мамы», «Защитникам V2022», «Особая молодежь», «Севастопольский клуб туристов», «Совет отцов», Юнармия, «Фонд защитников Отечества», «Ассамблея народов России», русская община «Соболь», благотворительный фонд «Жизнь», исторический клуб «Севастополь Таврический», общественная организация по сохранению исторического наследия «Гренадёр» и другие.

— Мы реализовали проект «Гуманитарная миссия праведного воина, Адмирала Федора Ушакова». Он заключался в помощи и поддержке эвакуированным гражданам из Херсонской области, а также прибывшим сюда в экстренном порядке из Луганской и Донецкой народных республик. Суть проекта в том, что мы помогали им адаптироваться здесь, устроиться на работу. Проект проходил в течение полугода. Задачи полностью выполнены, — рассказал «Севастопольской газете» председатель благотворительного фонда «Жизнь» Дмитрий Закиров.

Эвакуированные семьи разместили в пансионатах «Изумруд», «Лазурь» и «Солнышко». Севастопольские волонтеры им помогали с продуктами, вещами, поддерживали психологически.

— Меня поразила вера этих людей в Россию, желание дальше жить с Россией. А больше всех запомнились старшие групп, которые бились за своих подопечных. Со многими я общаюсь до их пор. В начале проекта в пансионатах находилось 450 человек, а по окончании в пансионате «Лазурь» оставалось 45 — это те, чьи дома находятся в зоне активных боевых действий. Они туда пока вернуться не могут. Правительство Севастополя помогает им здесь находиться, — сказал Д.Закиров.

В Севастополе за последние три года количество НКО увеличилось примерно на четверть. Если в 2019 году их было около 850, то сейчас уже зарегистрировано 1148 организаций. Только в 2023 году появились около 80 новых общественных организаций. Направления разные: спортивное, молодежное, экологическое, патриотическое воспитание, защита животных, добровольческая деятельность. А это значительно больше, чем во многих регионах РФ.

— Традиционно в Севастополе у нас люди неравнодушные. Они активно участвуют в грантовых конкурсах, привлекают ресурсы для развития своей деятельности. Они же помогают безвозмездно, а на средства грантов могут приобрести какое-то оборудование, выплатить какую-то минимальную заработную плату. В этом году у нас 37 победителей и 16 из них впервые получили грант. У нас не отдается предпочтение каким-то уже известным организациям, половина победителей — новички, — рассказал начальник Отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества и поддержки общественных проектов департамента внутренней политики Юрий Сурков.

Правительство Севастополя и в следующем году планирует проводить грантовые конкурсы и поддерживать общественные организации. Как минимум, финансирование сохранится в таком же объеме. По словам Ю.Бездольного, государство в такой поддержке заинтересовано не меньше, чем сами СОНКО.

— Потому что тонкие настройки, которые есть у социально-ориентированных организаций, помогают нам лучше справляться со своими полномочиями в том числе. Они часто знают больше, как лучше, быстрее и точнее решить ту или иную проблему. Конечно, поддержка эта сохранится. Есть такая фраза: если хочешь найти себя, нужно потеряться в помощи другим, — уверен директор департамента внутренней политики.