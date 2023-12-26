Рассказали о работе городских поликлиник в праздники

По словам заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Первой городской больницы Елены Шамрай, горожане и гости города не останутся в праздничные дни без медицинской помощи. Так, 30 декабря все городские поликлиники будут работать в неотложном режиме с 9.00 до 14.00. В кабинетах неотложной помощи будет вестись прием для температурящих больных и для тех, у кого нет температуры. Также можно вызвать врача на дом.

31 декабря с 9.00 до 14.00 будет работать кабинет неотложной помощи в поликлинике №1 на пл. Восставших.

2, 4 и 6 января поликлиники будут работать в дежурном режиме с 9.00 до 14.00. В эти дни пациенты смогут вызвать врача на дом по телефону Единой регистратуры: 41-71-77.

Зато 3 и 5 января с 9.00 до 16.00 в рабочем режиме будут работать терапевты, узкие специалисты, хирургическая служба. Можно записаться на прием к специалистам по телефону Единой регистратуры или вызвать врача на дом.

Дополнительно 3 января в городских поликлиниках объявлен День здоровья: всех желающих приглашают пройти диспансеризацию по месту прикрепления.

Еще одним мероприятием 3 января станет лекция в Первой городской поликлинике о здоровом образе жизни и существующих факторах риска различных заболеваний. Начало в 10.00. Е.Шамрай пригласила пополнить свой запас знаний на медицинскую тему всех желающих и пообещала, что лекция будет очень интересной.

Еще одно важное дополнение: травмпункт работает круглосуточно.