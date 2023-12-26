Работу детских поликлиник в праздничные дни регламентировали

Детский стационар на проспекте генерала Острякова, 211 в праздничные дни будет работать круглосуточно, а детские поликлиники — по графику.

Об этом рассказала главный врач городской больницы №5-Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер.

По ее словам, с 30 декабря по 8 января в детских поликлиниках города будут работать все специалисты, в том числе педиатр, травматолог, хирург, нейрохирург, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, а 1 и 7 января в амбулаторном поликлиническом звене объявлены выходными.

В другие дни, а именно, 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января с 9.00 до 16.00 будут работать детские поликлиники на Юмашева, Героев Сталинграда, на проспекте Генерала Острякова, на проспекте Победы.

Н.Шайнер также обратила внимание. что 3 и 5 января поликлиники будут работать с 9.00 до 16.00.

Дополнительно объявлен прием в поликлиниках на ул.Ленина и в Казачьей бухте: 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января эти поликлинические отделения работают с 9.00 до 14.00.