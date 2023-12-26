Порт Феодосии атакован

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале около четырех часов утра.

Он попросил сохранять спокойствие и доверять официальной информации. О пострадавших не сообщается.

В телеграм-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту также сообщалось о перекрытии проезда. Ограничения действовали с 2.31 до 3.42.

Феодосийский блогер Александр Талипов написал, что во многих домах вокруг порта выбило окна: к утру будет понимание степени ущерба. Нескольких «операторов», снимавших пожар в порту и выкладывавших кадры в сеть, «уже установили, будет больно, по хорошему народ не понимает...»

При атаке пострадал железнодорожный вокзал Феодосии: взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка. В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что по техническим причинам 26 декабря пригородные поезда №7110 Феодосия – Джанкой и №6750 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

Администрация города проинформировала о временном перекрытии проезда в центре: по улицам Десантников и Красноармейцев.