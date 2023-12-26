Огнетушитель и пожарный извещатель должны быть в каждой квартире

О том, как быть «на волне» безопасности, как сделать огнетушитель не менее модным аксессуаром, нежели очередной смартфон или «умная» колонка, рассказал директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

— На мой взгляд, личный пример является наиболее убедительным средством. Практически у каждого нашего сотрудника в доме есть огнетушитель и установлен пожарный извещатель. Потому что они знают, каким разрушительным бывает огонь и пожар может случиться с кем угодно, если не относиться к этому вопросу серьезно. Многие правила ОБЖ, как бы сейчас это не прозвучало, прописаны кровью.

С начала года в России произошло порядка 384 тысяч пожаров в жилье, спасено 23,5 тысяч человек, к сожалению, погибло около 6,2 тысяч человек. При этом более 4 тысяч граждан, из которых половина — дети, остались живы благодаря установленным пожарным извещателям. Это только учтенные случаи. При содействии МЧС России за последние пять лет на безвозмездной основе установлен 1 млн автономных пожарных извещателей.

— Дает ли мода на безопасность какие-то преимущества?

— Вот посудите сами: произошел пожар, квартира выгорела, а если была еще и поздняя заявка, то пожарным мало что удается спасти. Давайте вместе посчитаем, сколько нужно потратить на ремонт и восстановление уюта в своем доме? Ремонт в квартире, даже самый простой, это удовольствие не из дешевых. Но если обои можно переклеить, а новую мебель — купить, то купить память нельзя. В пожарах зачастую сгорают дорогие сердцу вещи. Фотоальбомы, семейные реликвии, награды.

А если в квартире, где произошел пожар, проживают ваши престарелые родители, ваши дети? К сожалению, наши родители с возрастом становятся не менее беспомощными чем наши дети. Забывчивость часто становится причиной тех или иных чрезвычайных ситуаций. Извещатель в среднем можно купить за 600 рублей, а какие затраты вас могут ждать даже после незначительного возгорания? Это всего лишь материальные потери, но зачастую пожар забирает самое дорогое, люди сталкиваются с невосполнимой утратой. Вывод один, пожары — дорого! И дорого не только в денежном эквиваленте, жизнь бесценна.

— На каком этапе должна закладываться мода на безопасность?

— Я уверен, что уже начиная с самого раннего возраста. Наши дети, даже самые маленькие, «дружат» с гаджетами порой лучше, чем взрослые. Поэтому задача родителей увлекать детей темой безопасности. Почему это важно? С начала года по причине так называемой «детской шалости» произошло порядка 1800 пожаров, на которых погибло более 270 детей. Это страшные цифры, несмотря на то, что за последние пять лет детская гибель снизилась на треть.

Родители для детей — главный пример для подражания. Поэтому с мамами и папами мы тоже активно работаем. Сотрудники МЧС России принимают участие в родительских собраниях. Через общественный родительский Совет направляем актуальную информацию в родительские чаты – ролики, памятки по безопасности. В преддверии Нового года также планируем поздравить родителей и детей в нашем фирменном стиле и пожелать безопасных праздников.

— В современном мире все стремительно развивается, претерпевает трансформацию. Влияет ли это нашу безопасность?

— Если раньше основными причинами пожара можно было назвать неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки, то сегодня гаджеты, наушники, зарядные устройства, «умные» приспособления, электросамокаты и многое другое — это новые риски возникновения пожаров. Только в этом году свыше 200 пожаров произошло из-за неисправных электронных гаджетов, часть из них была на зарядке. Также мы фиксируем случаи пожаров из-за электросамокатов. К возгоранию приводит в основном повреждение литий-ионных аккумуляторов. Потушить такой огонь можно лишь одним способом – полностью погрузить батарею в воду. Поэтому очень важно контролировать процесс зарядки электросамоката. Это же относится к мобильным телефонам и блокам питания.

— Вы себя считаете модным в вопросах безопасности?

— У меня в кабинете лежат пожарные извещатели и огнетушители. Каждому вновь пришедшему в мой кабинет я вручаю подарок. Это один из способов вовлечения человека в культуру безопасности. Если говорить о доме, то у меня есть и огнетушители, и извещатели, и самоспасатели. Когда к нам приходят гости, и, видя огнетушитель, задают вопросы, то я с удовольствием рассказываю, что это такое, и как им пользоваться. В беседе начинаю спрашивать, знает ли человек, что ему делать, если, например, дома загорится розетка? Ведь один из основных источников возгорания — это розетки и выключатели. А если мы говорим об электропроводке, то спрашиваю, что они будут делать при возникновении замыкания. Как правило, взрослые отвечают — обесточим, хорошо хоть водой не тушат. И мы проговариваем пошагово все действия.

Я хочу донести, что многих проблем можно избежать, если у вас в доме стоит простой огнетушитель, который не занимает много места, и вы сможете локализовать пожар на стадии его возникновения. К сожалению, множество людей не знает, что делать в случае попадания в экстремальную ситуацию.

— В преддверие наступающего Нового года чтобы вы пожелали нашим читателям?

— Главное пожелание: берегите самое ценное — жизнь! Через нас проходит большое количество статистики. И данные, к сожалению, безжалостные. Я призываю взрослых: не оставляйте детей без присмотра, знайте, чем занят ваш ребенок, учите его правилам безопасного поведения. Как можно чаще навещайте своих родителей. Еще раз обратите внимание на состояние электрической проводки и приборов.

А так, в преддверии замечательного праздника, вы теперь знаете, что любимым можно и нужно дарить действительно важные подарки. Не оставайтесь равнодушными и к чужой беде. Желаю всем безопасного Нового Года!