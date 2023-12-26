Один человек погиб, двое ранены при атаке по Феодосии

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атаки в Феодосии, повреждено шесть зданий, сообщил ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет», — сказал С.Аксенов.

В сообщении Министерства обороны РФ говорится, что запущенными из под Николаева авиационными управляемыми ракетами поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск» стоявший в Феодосии.

«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет», — говорится в сообщении.

О том, что из-за ночной атаки пострадали пять человек, в том числе один погиб, сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул: «На данный момент все основные пожары локализованы и ликвидированы. Всего было задействовано с момента вызова 250 человек личного состава и 50 единиц техники».

На месте работает межведомственная группа для оценки ущерба, нанесенного поврежденным домам.