Общественные наблюдатели проконтролируют прозрачность выборов

В Севастополе к предстоящему выборному сезону планируется обучить 600 кандидатов в независимые наблюдатели. Делать это будет штаб Общественного наблюдения.

26 декабря состоялся «круглый стол» на базе штаба Общественного наблюдения Севастополя на тему «Выборы президента России: условия, вызовы и обеспечение легитимности». В нем участвовали члены Общественной палаты, электоральные инспекторы, журналисты — люди, которые будут до завершения выборов осуществлять и руководить общественным наблюдением.

Центр Общественного наблюдения — это структура, созданная к моменту проведения выборов, куда может прийти каждый желающий и наблюдать по видеокамерам за процессом голосования.

— Во время голосования на всех 116 участках установят видеокамеры, которые круглосуточно будут снимать весь процесс. Наблюдатели смогут пообщаться с экспертами, а также посмотреть видео с любого участка. При таком контроле фальсификации на избирательном участке практически исключены. Мы опробовали эту систему в 2021 году. Тогда иностранные наблюдатели были поражены, поскольку такого нет нигде в мире! — сообщил заместитель начальника штаба Общественного наблюдения, эксперт независимого общественного мониторинга Сергей Юхин.

Во время «круглого стола» обсуждались задачи и вызовы, которые могут возникнуть перед наблюдателями в ходе главных выборов страны — президентских. По словам экспертов, им достоверно известно, что на избирательную систему РФ планируется совершение как информационных, хакерских, так и террористических атак. Поэтому задача членов штаба постараться выработать прежде всего безопасную для людей систему. Привлечь к работе штаба и центра, а также обучить молодых людей, студентов, будущих политических экспертов, с которыми они будут работать в одной команде.

В центре Общественного наблюдения планируются регулярное проведение «круглых столов», на которые приглашаются все желающие севастопольцы, в том числе представители партий, для того, чтобы сделать процесс более открытым. Запланированы брифинги, касающиеся определенных этапов избирательной кампании, таких как выдвижение, подача документов, сбор подписей, начало агитационной кампании, а также пресс-подходы о процессе выборов, которые будут проходить каждые два часа все три дня голосования — 15, 16 и 17 марта.

Всего в городе планируют подготовить 600 кандидатов в независимые наблюдатели. На выборах в 2021 году их было 400 человек.

— Мы увеличиваем количество наблюдателей, чтобы им было легче работать: голосование процесс непрерывный и людям тяжело круглосуточно в течение трех дней находится на вахте, — уточнил С.Юхин.

На просьбу «Севастопольской газеты» прокомментировать протестное заявление главы севастопольских коммунистов Василия Пархоменко относительно проведения многодневных, дистанционных и так называемых «выборов на пеньках», заместитель начальника штаба Общественного наблюдения, сообщил, что коммунисты грешат критикой в адрес российской избирательной системы.

— Я понимаю, почему они это делают. Во-первых, потому что их электорат стареет и в большинстве своем не использует современные электронные гаджеты. Поэтому коммунистам дистанционное электронное голосование не выгодно. Они хотят, чтобы все происходило непосредственно на избирательном участке, — считает С.Юхин.

Кроме этого, по его словам, коммунисты не учитывают такой аргумент, как ковид или же безопасность на участках в связи с оранжевой террористической опасностью в прифронтовом городе. Многодневное голосование устраивается для безопасности и комфорта людей, а еще, чтобы развести потоки голосующих и сделать голосование доступным для как можно большего числа людей.

— Мы с коммунистами дискутируем по этому вопросу, хотя это трудно, потому что вся политическая позиция КПРФ строится на критике. Если они ничего не будут критиковать, то у них исчезает политический базис, — уверен С.Юхин.