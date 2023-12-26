На территории Херсонеса отсыпят временную парковку

Участок на берегу Карантинной бухты площадью в 800 кв.м превратят в парковку для служебного транспорта. Ее обещают демонтировать, как только откроется археологический парк «Новый Херсонес».

Строительство временной парковки является вынужденной мерой, так как парковочная площадь перед центральными входом в музей-заповедник закрыта из-за стройки нового археологического парка. Парковку было решено организовать прямо на территории городища, но обеспечив при этом сохранность объектов культурного наследия федерального значения, каких там 12.

Согласно акту госэкспертизы по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический» и его компонентов при организации временной парковки для служебного пользования в зоне проведения работ находятся: достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита»; ансамбль «Древний город Херсонес Таврический»; «Приморская оборонительная линия с башнями и воротами»; «Цитадель»; «Термы римского времени в цитадели»; «Здание средневекового времени в цитадели»; «Башня XIX с 18-й куртиной»; «Башни XX и XX’»; «Куртина 20-я и башни XVII и XVIII»; «Городище Херсонеса Таврического»; «Портовый район. Жилые кварталы I-II»; «Цитадель. Преторий».

Ближе всего к организуемой парковке расположен фрагмент «Приморской оборонительной линии с башнями и воротами». Мимо археологического памятника проходит грунтовая дорога, по которой запланирован подвоз щебня к месту парковки.

«Визуальный обзор городища и всего ансамбля нарушен не будет, кроме того, парковка носит временный характер — до открытия археологического парка в 2024 году. Планируемые работы не противоречат охранному обязательству объекта культурного наследия... На территории достопримечательного места разрешается прокладка новой улично-дорожной сети с учетом сохранения объектов культурного наследия, ценных природных объектов», — отмечено в акте госэкспертизы.

Проект строительства парковки не предусматривает проведение земляных работ, слой щебня, которым будут засыпать территорию, отсекут от культурного слоя геотекстилем. Бордюрные блоки по контуру установят без заглубления в грунт, нагрузки на который будут минимизированы посредством двухслойной укладки щебня разной фракции.

Специалисты, проводившие экспертизу, указывают, что данное место под парковку совпадает с некогда существовавшим местом парковки служебного транспорта в советские и украинские периоды. Также предписано, все работы в обязательном порядке проводить в сопровождении специалистов музея-заповедника.