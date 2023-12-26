Молочные продукты реализовали без контроля

На рынках «Кольцо», «Центральный» и «Чайка» лаборатории ветеринарной службы не проводили экспертизу реализуемого сырого молока и молочных продуктов.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Россельхознадзора проверила исполнение требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов и о ветеринарии на рынках города. В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности государственных ветеринарных лабораторий ГБУ «Севветцентр» на рынках «Кольцо», «Центральный» и «Чайка». Установлено, что вопреки требованиям закона в журналы ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока, сырых сливок и молочных продуктов не вносились сведения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Начальнику ГБУ «Севветцентр» вынесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Трое виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.