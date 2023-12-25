Взносы на капремонт опять поднимут с 1 января

В отличие от повышения тарифов на коммунальные услуги, которое намечено на второе полугодие, взносы на капремонт в который раз повысят прямо с начала года и аж на 28%.

Постановление правительства Севастополя №666 об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2024 год принято 22 декабря.

Если в 2023 году севастопольцы на капитальный ремонт многоквартирных домов ежемесячно отчисляли 11,98 рубля с каждого квадратного метра, то с 1 января 2024 года взнос повысится до 15,38 рубля. Таким образом в месяц за квартиру в 50 кв.м придется заплатить на 170 рублей больше.

Взнос на капремонт — это самая быстрорастущая строка в коммунальных платежках жителей Севастополя. В 2022 году он был увеличен на 22% — до 9,65 рубля, а в 2023-м — уже на 24% — до 11,98 рублей. И вот новое увеличение — на этот раз на 28%.

Основной же рост коммунальных тарифов в следующем году произойдет во втором полугодии. Обещано, что платежи за коммуналку повысятся не более чем на 10,6%: за каждую из коммунальных услуг по разному — от 3% — на вывоз мусора, до 10,6% — за воду с канализацией.

«Севастопольская газета» подсчитала, что такое повышение тарифов прибавит еще рублей 500-550 в ежемесячные платежки семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 50 кв.м.

Надо учесть, что с 1 июля повышается плата за электроэнергию, водоснабжение, канализование, газоснабжение и вывоз мусора. Но жители многоквартирных домов еще платят за содержание жилого помещения, сколько — зависит от этажности, наличия лифта и прочих удобств в доме. О повышении этого тарифа правительство города пока не сообщало. Но управляющие компании который год жалуются, что «мизерные» платежи от жильцов не позволяют им содержать дома надлежащим образом.