Выясняют причины отравления детей в евпаторийском лагере

Предварительно известно, что у восьми детей обнаружена кишечная инфекция, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

22 декабря из детского лагеря «Юность» были госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской горбольницы девять несовершеннолетних с признаками отравления. Причины произошедшего расследует Роспотребнадзор. Врачи выяснили, что один ребенок болен ОРВИ, а у восьми детей — кишечная инфекция.

«Дети получают необходимое лечение. Дети, бывшие в контакте с заболевшими, также находятся под наблюдением в детском лагере. При отсутствии признаков заболевания, здоровые дети будут направлены по месту жительства. Проводится эпидемическое расследование. Ситуация находится под контролем профильных служб», — сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что дети могли отравиться в результате использования технической воды, которую в лагерь подвозили на время ремонта водовода. Однако на данный момент эта информация не подтвердилась.