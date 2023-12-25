Территорию возле синагоги благоустроят за месяц

На пятачке у синагоги на пл.Восставших утроят сквер, декоративное освещение, зоны отдыха, парковку и «стену плача».

Подписан контракт на 40 млн рублей между управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства и московским ООО «Монтаж-строй» на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству территории, прилегающей к объектам местной религиозной организации на пл.Восставших. На выполнение работ отведено чуть больше месяца. Работы должны быть завершены к 25 января 2024 года.

У здания синагоги посадят несколько десятков деревьев и кустарников, среди которых: спирея серая, сосна Палласа и кипарис пирамидальный. Также будет разбита цветочная клумба и появятся несколько зон для посетителей парка. На территории предусмотрят функциональное и декоративное освещение. Появится подъезд со стороны Стрелецкого спуска, автомобильная парковка, пешеходные дорожки, дождевая канализация и зоны для отдыха.

На территории установят малые архитектурные формы: «стену плача» длиной около 28 метров, высотой три метра; входную арку; бетонный каскад с парадной лестницей и пандусом, ведущей к объекту культурного наследия регионального значения «Памятник жертвам Холокоста», созданный в 2003 году; скамьи, урны, игровые и спортивные элементы, велопарковки.