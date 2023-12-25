Среднюю продолжительность жизни хотят повысить до 78 лет

К 2030 году в Севастополе планируют существенно повысить среднюю продолжительность жизни, а также улучшить иные показатели. Таковые 22 декабря на внеочередном заседании правительства внесли в качестве изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения в городе Севастополе».

В связи с этим сформулированы основные цели в области здравоохранения, которые озвучил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, такими целями являются повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, снижение смертности населения от всех причин до 12,1 случаев на 1000 человек населения (к 2030 году), повышение удовлетворенности населения медицинским помощью.

Он также сообщил, что для достижения поставленных целей в программе предусмотрено выделить на период с 2024 по 2030 годы 145,893 млрд рублей. Из них за счет средств бюджета – 74,2 млрд рублей, из межбюджетных трансфертов – федерального бюджета – 20, 7 млрд рублей, из бюджета территориального фонда ОМС – 68,0 млрд рублей, а также за счет внебюджетных источников – 3,6 млрд рублей.