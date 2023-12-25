Серию корветов, фрегатов и малых ракетных кораблей планируется построить с 2024 по 2035 год

Серию корветов малого и среднего водоизмещения планируется построить с будущего года по 2035 год на «Северной верфи», а на Зеленодольском заводе в Татарстане создаются малые ракетные, а также патрульные корабли, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

«Здесь, на «Северной верфи» идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота», — цитирует В.Путина ТАСС.

Кроме того, как отметил президент, на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде также строятся два больших десантных корабля.

«В период до 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей», — заявил президент.

Также В.Путин сообщил, что на стапелях завода «Пелла» в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на Средне-Невском судостроительном заводе — морские тральщики.

«На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов», — сообщил президент.

Такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения, заявил В.Путин.