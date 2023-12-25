По городу ходит троллейбус с драконом

В преддверии Нового года на улицах Севастополя появился праздничный троллейбус. Работники ГУП «Севэлектроактотранс им.Круподерова» украсили одну из машин изображением зеленого дракона — символом наступающего года по восточному календарю.

Как пояснили «Севастопольской газете» в ГУП «Севэлектроавтотранс», это давняя традиция предприятия. Кроме изображения дракона троллейбус украшен праздничной иллюминацией, а окна разрисованы снежинками, еловыми ветками и морозными узорами. Так предприятие решило поздравить севастопольцев с наступающими праздниками.

Троллейбус с драконом курсирует по маршруту №12. В этом году он только один.

Заметим, что в прошлые годы в Севэлектроактотрансе устраивали настоящие «битвы» по украшению троллейбусов к Новому году, в ходе которых определяли самых креативных победителей и раздавали призы.