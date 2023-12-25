Обманутых пайщиков кооператива «Дом у моря» оказалось больше

Увеличилось количество пострадавших от рук риелторов-мошенников, которые создали фиктивный жилищный кооператив «Дом у моря». К 63 обманутым пайщикам присоединились еще 19.

В 2016 году мошенник из Санкт-Петербурга привлек двух подельников к прибыльной афере. В Ленинском районе Севастополя они открыли офисы жилищного кооператива «Дом у моря» и стали размещать рекламные объявления. В нем сообщалось, что на улице Гавена, 7 будет построен многоквартирный дом и можно купить квартиры на этапе строительства по очень выгодным ценам. Все выглядело настолько убедительно, что мошенникам удавалось привлекать средства пайщиков в течение трех лет.

В конце 2022 года в Ленинский районный суд было направлено уголовное дело, в котором фигурировали 63 пайщика. В общей сложности их обманули на 77 млн рублей. Кроме того, мошенники смогли добиться получения материнского капитала для 12 семей от Пенсионного фонда на сумму более 5 млн руб. Деньги были перечислены на счет ЖСК «Дом у моря». Вот только злоумышленники не имели ни разрешительных документов на строительство, ни правооустанавливающих документов на земельный участок. Рассмотрение этого дела до сих пор продолжается. В декабре 2023 года севастопольская прокуратура сообщила еще о 19 пострадавших.

«Им удалось ввести в заблуждение 19 жителей городов Севастополь, Владивосток, Москва, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Кемеровской и Московской областей, Республики Крым и других регионов. В общей сложности потерпевшие передали участникам организованной группы в качестве паевых взносов более 20 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Кроме того, через Пенсионный фонд были перечислены средства материнского капитала шести человек на сумму более 2,5 млн рублей.

С учетом обоих уголовных дел участники организованной группы обвиняются в хищении более 97 млн рублей у 82 потерпевших и свыше 7,5 млн рублей средств материнского капитала.

В ходе расследования потерпевшие подали гражданские иски о взыскании с виновных лиц материального ущерба. Сотрудниками полиции провели обыски по местам проживания участников организованной группы и в арендованных ими офисных помещениях, изъяли компьютерную технику, электронные носители памяти, средства связи, печати, документы. На автомобили и земельные участки обвиняемых 1977, 1976 и 1975 годов рождения наложен арест.