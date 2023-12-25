На Президентские гранты будут воспитывать молодежь

Победители первого конкурса 2024 года проектов в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий из Севастополя в общей сложности получат 17,5 млн рублей на реализацию своих проектов.

Самый большой грант размере 6,9 млн рублей достался общественной организации «Российское военно-историческое общество» на проект «Оборона Севастополя. Возрождение. Отечество».

Проект «Оборона Севастополя. Возрождение. Отечество» ставит перед собой две цели. Первая заключается в восстановлении и сохранении в новой форме фильма «Оборона Севастополя», посвященного героической Первой обороне города. Вторая — направлена на формирование традиционных духовно-нравственных ценностей у зрительской аудитории, через показ фильма и проведение театрализованных мероприятий. Этот фильм имеет сакральное значение для жителей города, так как показывает события, при которых прозвучал знаменитый призыв вице-адмирала Владимира Корнилова «Отстаивайте же Севастополь!», который стал нравственным камертоном севастопольцев.

Не менее серьезный грант получит продюсерское агентство «Севастопольский бал». На проведение III Крымского Оперного Бала им выделят 5,8 млн рублей.

Бал будет иммерсивным: в декорациях старинного здания легендарной «Массандры» и крымских гор воплотятся в жизнь сцены из великих оперных и балетных постановок, где вокалисты, балетные танцовщики объединятся в едином ансамбле с танцующими парами. Мероприятие направлено на развитие творческого и духовного потенциала общества через приобщение людей к высокой культуре, сказано в презентационном описании.

Два миллиона рублей получит центр социально-культурных инициатив «Вектор добра» на проект «Мирный подвиг военных строителей». Проект предполагает охватить около сотни учащихся 10-14 лет, которые будут изучать историю восстановления Севастополя при помощи просветительских мероприятий и мастер-классов по 3D моделированию на базе Детской модельной библиотеки.

В числе победителей в очередной раз оказался центр театральных инициатив с проектом фестиваля «Театр горожан» в Севастополе 2.0. На его проведение центр получит 1,5 млн рублей.

Фестиваль создан для распространение новой уникальной технологии, которая делает театр доступным любому человеку и является эффективным инструментом развития личности через творчество. В 2023 году фестиваль собрал 30 участников трех театральных лабораторий и 13 коллективов независимых театров со всего полуострова Крым. Фестиваль создает возможности для творческого и личностного роста, культурного досуга и общения.

На реализацию проекта «Иван да Марья» Совет отцов Севастополя выиграл грант в размере 0,86 млн рублей. Проект призван решать задачи воспитания нравственной личности, ориентирующейся на высокие общечеловеческие ценности — культуру, духовность, творчество. Рассчитан на детей, проживающих в сельской местности.

На создание документального фильма «Стржелецкий — хранитель сокровищ Херсонеса» общественная организация социально-культурного развития «Амфора творчества» выиграла грант в размере 0,5 млн рублей.

В 1944 году произошло знаменательное, но малоизвестное широкой публике событие: из эвакуации, из глубокого тыла, вернулась коллекция музея-заповедника «Херсонес Таврический». Она была сохранена и возвращена обратно в музей благодаря выдающемуся ученому Станиславу Францевичу Стржелецкому.

Всего победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив наряду с Севастополем стали 883 проекта из 85 регионов России.