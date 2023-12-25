Дед Мороз и Снегурочка прискакали на конях

На площади Нахимова сотрудники конного взвода полиции в костюмах новогодних героев поздравляли маленьких севастопольцев с наступающим праздником, а большим — объясняли, как не стать жертвами мошенников.

«В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» к главной городской ели 23 декабря с важной миссией прибыл Дед Мороз с двумя своими помощницами — внучкой Снегурочкой и представителем Общественного совета при УМВД Еленой Семёновой. Необычные всадники сразу же вызвали неподдельный интерес всех, кто находился на площади — на таком экзотическом транспорте сказочные герои приехали сюда впервые», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Рассказавшим стишок детям Дед Мороз и Снегурочка дарили сладкие подарки. В это же время Е.Семенова проводила с их родителями профилактические беседы на тему защиты от дистанционного мошенничества.

Дедом Морозом и Снегурочкой на время стали сотрудники кавалерийского взвода ОБ ППСП им.Бузина. А лошадей, которые приняли участие в новогодней акции, зовут Добрыня и Шейх-Тимур.

Акция «Полицейский Дед Мороз» проводится во всех регионах России уже несколько лет подряд.