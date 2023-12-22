Завершены 18 объектов госпрограммы

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин 21 декабря провел в Севастополе рабочую встречу с губернатором города Михаилом Развожаевым. Как сообщила пресс-служба Минстроя, обсуждалось развитие строительной отрасли и коммунальной инфраструктуры в регионе.

По данным Росстата, в Севастополе за 11 месяцев 2023 года введено 404 тысяч кв.м жилья, также ведется строительство 17 многоквартирных домов жилой площадью 97 тысяч кв.м.

В рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году планируется благоустроить семь территорий.

За счет средств «Инфраструктурного меню» в Севастополе построена котельная, планируется построить автомобильную дорогу — на проспекте Античный, а также приобрести 18 автобусов.

В своем Телеграм-канале М.Развожаев уточнил, о каких достижениях в строительстве докладывал министру.

«Доложил о предварительных итогах реализации госпрограммы развития Крыма и Севастополя в текущем году. Всего в рамках программы в Севастополе на сегодняшний день завершено 18 объектов капитального строительства: четыре газораспределительные сети низкого давления в селах Орлином, Тыловом, Широком и Новобобровском, четыре детских сада в различных районах города, два физкультурно-оздоровительных комплекса в селе Верхнесадовом и поселке Кача, ФОК с плавательным бассейном в Инкермане, поликлиника на 320 посещений в смену в Казачьей бухте, водовод по улице Лазаревской, два объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, котельная, объект связи и мачтовых коммуникаций (52 антенно-мачтовых сооружений), ветеринарная лечебница. Готовятся к вводу в эксплуатацию еще семь объектов. В том числе такие важные, как два корпуса начальных школ №37 и №54», — перечислил объекты М.Развожаев.