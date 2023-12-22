Завели уголовное дело за незаконную вырубку Орлиновских дубов

О незаконной вырубки 16 дубов сообщила Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений».

К расследованию прокуратура привлекла специалистов ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства», которые проверили исполнение требований лесного законодательства. В результате, установлено, что «в пределах Орлиновского участкового лесничества в отсутствие разрешительных документов вырублены 16 деревьев породы дуб. Размер причиненного городу Севастополю ущерба составляет более 38 тысяч рублей».

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования. Ход расследования находится на контроле Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.