В выходные будет холодно и мокро

В выходные дни в Севастополе погода существенно ухудшится, что является результатом прохождения атмосферного фронта.

Как рассказала «Севастопольской газете» дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Кахно, в субботу и воскресенье ожидается ухудшение погодных условий, дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западный и северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью и днем +3+5 градусов.

В понедельник ситуация несколько улучшится: количеств осадков уменьшится, температуры воздуха днем начнет повышаться, ветер сменит свое направление на юго-западное. Температура воздуха ночью +4+6 градусов, днем +11+12 градусов.

По словам синоптика, на сегодня декабрьская норма осадков уже выпала. Так что все, что выпадет после, будет превышением нормы.

