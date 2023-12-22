В Хмельницком отремонтировали школу

«Как и во многих других случаях, со времен постройки здания ремонта в нем не было ни разу. Школа открылась в Хмельницком в 1961 году, и за прошедшие 60 с лишним лет, конечно, пришла в негодность. Благодаря президентской программе капитального ремонта школ в прошлом году здесь начались работы», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.

Школа №36 в селе Хмельницкое была признана аварийной и закрыта в 2021 году. Ремонт там начали весной 2023-го.

Подрядчик укрепил фундамент, заменил кровлю, проложил новые инженерные сети. В здании оборудовали столовую и медицинские кабинеты. В школе обновлен спортивный зал, появились раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек. Закупили новую мебель, оборудовали кабинеты химии, физики и информатики. Во всех кабинетах установили мультимедийные доски. И даже учебники в эту школу привезли все новые. По периметру школу огородили забором. Сейчас заканчивается благоустройство территории.

В школе №36 учатся дети с 1 по 9 классы. Планируется, что в 2026-27 годах образовательное учреждение получит лицензию и на обучение старшеклассников.

Программа капремонта школ реализуется по поручению Президента России и рассчитана на пять лет. В Севастополе за это время намечено отремонтировать 71 здание в 40 школах.