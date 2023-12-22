Установили «Парту Героя» в честь Евгения Тупчаненко

«Еще в 2009 году Евгений Тупчаненко был выпускником нашей школы, посещал кружки, в университетские годы занимался туризмом и скалолазанием. Сейчас для нас всех он — Герой. В школьные годы он нес вахту на Посту №1 в самом центре города. Всё, что происходит совсем рядом с нами — страшные события, но именно благодаря таким героям, мы можем ходить в школу, на работу, веселиться с друзьями и просто жить», — рассказали в школе №37.

По окончании Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, Е.Тупчаненко был призван на срочную службу, а потом стал служить по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии и Нагорном Карабахе. 30 марта прошлого года он погиб при освобождении Мариуполя. Ему было всего 30 лет.

«Мы познакомились в 11 классе — отмечали Новый год в одной компании. Несколько лет общались, дружили, я провожала его в армию. Он был замечательным мужчиной, отцом, опорой. Человек слова, человек дела. Мужественный, сильный и добрый», — рассказала о своем муже Виктория Тупчаненко.

Жена героя не замкнулась в своем горе. Она возглавила «Совет жён и матерей воинов — участников СВО» и помогает вдовам, женам и семьям военнослужащих. А еще воспитывает маленькую дочь, которая часто вспоминает отца.

Парта в честь Е.Тупчаненко уже третья мемориальный парта в школе №37. Две другие установлены в честь героя Советского Союза Степана Неустроева и снайпера Кирилла Вытоптова, погибшего на СВО.

Всего же в Севастополе уже 12 таких парт.