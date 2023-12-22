Трасса в Крым пойдет в обход Мариуполя

Автомобильная дорога между Ростовской областью и Крымом, проходящая по новым российским регионам, будет включать транспортный обход Мариуполя в ДНР.

«В дальнейшей перспективе у нас есть еще [планы] сделать обходы городов, <...> чтобы транзитный транспорт не шел через города. Сегодня транзитный транспорт идет через Мариуполь, через центр Мариуполя. В планах есть все-таки транзит из Мариуполя вывести», — цитирует ТАСС заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина на эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, на 2024 год запланировано начало расширения дороги из Ростова-на-Дону в Крым до четырех полос.

«У нас задача — сделать полноценное транспортное кольцо вокруг Азовского моря. У нас порядка 360 км проходит по новым территориям, это дополнительный маршрут на Крым. Там мы идем путем приведения существующей дороги в порядок, где можно, мы расширяем до четырех полос», — отметил вице-премьер.

Ранее на этой неделе М.Хуснуллин сообщил, что госкомпания «Автодор» в 2023 году отремонтировала около 200 км автомобильной дороги между Ростовской областью и Крымом, проходящей по новым российским регионам. Всего с 2022 года на этом маршруте привели в порядок 360 км трассы.