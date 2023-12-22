Суды решали, кто должен поставить фонари вдоль дорог в Любимовке

На шести участках автомобильных дорог в районе поселка Любимовка и станции «Меккензиевы горы» нет освещения. Кто должен финансировать установку там фонарей долго выясняли в судах.

Прокуратура Севастополя настаивала, что установку фонарей должен финасировать департамент транспорта. Но тот пытался переложить ответственность на ГБУ «Горсвет», подчиненный горхозу. Точка в этом длительном споре была поставлена уже в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

«Ранее прокуратура Нахимовского района в ходе проверки выявила, что в нарушение требований законодательства на шести участках автомобильных дорог в районе поселка Любимовка и станции «Мекензиевы горы» отсутствует освещение. В связи с этим прокурор района направил в суд иск о возложении на ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» обязанности провести работы по обустройству стационарного освещения, а на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры — профинансировать их», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Нахимовский районный суд удовлетворил иск прокурора. Однако позже Севастопольский городской суд отменил решение суда первой инстанции по апелляционной жалобе ответчиков. Те настояли, что указанные обязанности входят в компетенцию департамента городского хозяйства и подведомственное ему ГБУ «Горсвет». Но в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции это решение отменили.

Решение кассационного суда уже вступило в законную силу. Теперь департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обязан заняться освещением Любимовки и Мекензиевых гор.