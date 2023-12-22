Севастопольские капоэйристы успешно выступили в Ялте и в Москве

Популярность капоэйры за последний год в Севастополе значительно выросла, наши спортсмены – маленькие и взрослые – регулярно участвуют в различных соревнованиях дома и на выезде.

17 декабря наши спортсмены приняли участие в ежегодном открытом чемпионате Ялты. В соревнованиях, кроме хозяев, приняли участие команды из Севастополя, Симферополя и Ростова-на-Дону – всего было семь команд (80 участников), среди которых четвертая часть – севастопольцы, занимающиеся в спортивном клубе Capoeira team. Севастопольцы выступали в нескольких категориях, от 6 до 18 лет.

Самая интересная борьба развернулась среди мальчиков в возрасте 13-15 лет, в которой наш Максим Иванин занял второе место. Успешно выступили и девочки в возрастной категории 10-12 лет: Мария Мигунова заняла первое место, Евгения Иванова – второе.

Всего же по медальному зачету Capoeira team показала второй командный результат, завоевав два «золота», четыре – серебряных награды и шесть —бронзовых.

Одновременно двое севастопольских капоэйристов – Максим Савицкий и Семен Янишевский – приняли участие в Кубке России по капоэйре, который проходил в Москве.

Оба спортсмена выступили достойно: Семен Янишевский занял четвертое место, Максим Савицкий стал бронзовым призером соревнований.

Как пояснил «Севастопольской газете» тренер севастопольских спортсменов Андрей Пришва, прошедшие соревнования являются рейтинговыми.

По его словам, в настоящее время все российские школы объединились в Федерацию капоэйры России, каждая в ходе соревнований набирает баллы, на основании которых формируется рейтинговая таблица.